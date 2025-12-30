Больше двух десятков беспилотников выпустили ВСУ на российские регионы

Минобороны: ПВО за четыре часа сбили 22 украинских беспилотника над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за четыре часа выпустили на российские регионы больше двух десятков беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Атаки продолжались с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Два из них сбили над территорией Краснодарского края, еще 20 — над Брянской областью.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 30 декабря стало известно об атаке ВСУ на Краснодар. Части БПЛА упали на железнодорожную станцию Краснодар Сортировочный, повредив участок контактной сети. Помимо того, обломки повредили два частных дома. В результате ударов пострадали люди.