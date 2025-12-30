Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 30 декабря 2025Россия

Больше двух десятков беспилотников выпустили ВСУ на российские регионы

Минобороны: ПВО за четыре часа сбили 22 украинских беспилотника над Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за четыре часа выпустили на российские регионы больше двух десятков беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Атаки продолжались с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Два из них сбили над территорией Краснодарского края, еще 20 — над Брянской областью.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 30 декабря стало известно об атаке ВСУ на Краснодар. Части БПЛА упали на железнодорожную станцию Краснодар Сортировочный, повредив участок контактной сети. Помимо того, обломки повредили два частных дома. В результате ударов пострадали люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

    Лавров высказался о сущности украинских властей на фоне атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Российский гроссмейстер подал иск против Международной шахматной федерации

    Стали известны цели ударов по Одессе

    В Госдуме ответили на сообщения о запрете некоторым россиянам въезжать в Грузию

    Премьер Польши призвал Украину к компромиссу по ключевому вопросу

    Россиян призвали обесточить дачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok