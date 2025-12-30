При атаке ВСУ на курортный российский город пострадали люди

В Краснодаре два человека пострадали при атаке украинских беспилотников

Два человека пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Оба — мужчины, их госпитализировали с осколочными ранениями. Оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Об атаке украинских войск на российский курортный город стало известно ранее 30 декабря. Части БПЛА упали на железнодорожную станцию Краснодар Сортировочный, повредив участок контактной сети. Помимо того, обломки повредили два частных дома.