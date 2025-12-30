Реклама

13:42, 30 декабря 2025Россия

Обломки беспилотников упали на железнодорожную станцию в столице курортного региона России

В Краснодаре обломки беспилотников упали на железнодорожную станцию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Краснодаре обломки беспилотников упали на железнодорожную станцию «Краснодар-Сортировочный». Об этом сообщил оперштаб курортного региона России в Telegram.

По данным властей, в результате оказался поврежден участок контактной сети. Кроме того, фрагменты дрона повредили два частных дома в садоводческом товариществе «ЗИП». На местах падения обломков работают оперативные службы.

Официально известно о двух пострадавших в региональной столице. «Оба — мужчины, их госпитализировали с осколочными ранениями. Оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в оперштабе.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в Краснодарском крае четырех беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны самолетного типа сбили в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрывали.

