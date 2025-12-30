Реклама

13:13, 30 декабря 2025Россия

ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

Минобороны: Беспилотники ВСУ сбиты над Краснодарским краем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю. Об отражении атаки рассказало Минобороны России в Telegram.

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были перехвачены в небе над регионом. Конкретного района уничтожения дронов в Минобороны не назвали.

БПЛА были перехвачены в период с 8:00 до 12:00 мск. Все они относятся к классу беспилотников самолетного типа. Такие дроны способны преодолевать значительные расстояния и нести внушительный заряд.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Жертвой удара стал мирный житель.

