15:02, 30 декабря 2025

Бывшая жена Бена Аффлека показала внешность на неудачных кадрах

Американская актриса Дженнифер Гарнер показала внешность на неудачных кадрах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jennifer.garner

Американская актриса Дженнифер Гарнер показала внешность на неудачных кадрах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале размещенного ролика 53-летняя бывшая жена актера Бена Аффлека позировала с укладкой и макияжем в облегающем черном платье с декольте. Затем она продемонстрировала фото и видео, где предстала без косметики и фильтров. Звезду запечатлели в сером спортивном костюме и с торчащими волосами, с закрытыми глазами и в соломенной шляпе, а также спящей на диване с раскинутыми ногами.

«Чувствовала себя красивой, пока не открыла фотогалерею своей подруги», — указала в подписи Гарнер.

Видео набрало 20,2 миллиона просмотров. Поклонники поддержали артистку, отметив, что она прекрасно выглядит. «Реальный человек! Нам это нужно в соцсетях!», «Подлинность, пожалуй, самое прекрасное, что есть на свете. Среди знаменитостей крайне редко встречается подобное», «Ты — совершенство», «Буквально богиня», «Мы видим только красоту!», «Прекрасный человек как внутри, так и снаружи», — заявили фанаты.

В ноябре 2024 года Дженнифер Гарнер повторила свой образ из фильма «Из 13 в 30» 20-летней давности и восхитила фанатов.

