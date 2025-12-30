Бывшая жена Бена Аффлека показала внешность на неудачных кадрах

Американская актриса Дженнифер Гарнер показала внешность на неудачных кадрах

Американская актриса Дженнифер Гарнер показала внешность на неудачных кадрах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале размещенного ролика 53-летняя бывшая жена актера Бена Аффлека позировала с укладкой и макияжем в облегающем черном платье с декольте. Затем она продемонстрировала фото и видео, где предстала без косметики и фильтров. Звезду запечатлели в сером спортивном костюме и с торчащими волосами, с закрытыми глазами и в соломенной шляпе, а также спящей на диване с раскинутыми ногами.

«Чувствовала себя красивой, пока не открыла фотогалерею своей подруги», — указала в подписи Гарнер.

Видео набрало 20,2 миллиона просмотров. Поклонники поддержали артистку, отметив, что она прекрасно выглядит. «Реальный человек! Нам это нужно в соцсетях!», «Подлинность, пожалуй, самое прекрасное, что есть на свете. Среди знаменитостей крайне редко встречается подобное», «Ты — совершенство», «Буквально богиня», «Мы видим только красоту!», «Прекрасный человек как внутри, так и снаружи», — заявили фанаты.

В ноябре 2024 года Дженнифер Гарнер повторила свой образ из фильма «Из 13 в 30» 20-летней давности и восхитила фанатов.