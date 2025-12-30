Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 30 декабря 2025Экономика

Челябинский завод «Мечела» попросил поддержки у государства

ЧМК «Мечела» обратился за господдержкой после роста убытков в январе-сентябре
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) «Мечела» обратился к властям с просьбой о господдержке. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщила пресс-служба Минфина.

В январе-сентябре чистый убыток завода, входящего в состав горно-металлургического холдинга, вырос примерно в три раза, составив 9,9 миллиарда рублей. Выручка предприятия за тот же период снизилась на 15,9 процента, достигнув 111,2 миллиарда рублей.

В ответном письме власти попросили представителей «Мечела» представить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития ЧМК, чтобы детально проанализировать их и вынести решение по запросу.

Ранее российский угольный гигант проинформировал о резком падении добычи угля. За девять месяцев 2025 года она снизилась на 38 процентов год к году, достигнув 4,94 миллиона тонн. Ниже на 2 процента за тот же период стала и выплавка стали — объемы уменьшились до 2,46 миллиона тонн. Также сократилось на 5 процентов, до 2,15 миллиона тонн, производство чугуна. В конце лета «Мечел» приостановил выпуск нерентабельных видов продукции, объяснив это слабым уровнем спроса при повышенном предложении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Переезд Долиной затянулся более чем на два дня

    Немцев призвали готовиться к неприятным решениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok