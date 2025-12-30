Челябинский завод «Мечела» попросил поддержки у государства

ЧМК «Мечела» обратился за господдержкой после роста убытков в январе-сентябре

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) «Мечела» обратился к властям с просьбой о господдержке. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщила пресс-служба Минфина.

В январе-сентябре чистый убыток завода, входящего в состав горно-металлургического холдинга, вырос примерно в три раза, составив 9,9 миллиарда рублей. Выручка предприятия за тот же период снизилась на 15,9 процента, достигнув 111,2 миллиарда рублей.

В ответном письме власти попросили представителей «Мечела» представить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития ЧМК, чтобы детально проанализировать их и вынести решение по запросу.

Ранее российский угольный гигант проинформировал о резком падении добычи угля. За девять месяцев 2025 года она снизилась на 38 процентов год к году, достигнув 4,94 миллиона тонн. Ниже на 2 процента за тот же период стала и выплавка стали — объемы уменьшились до 2,46 миллиона тонн. Также сократилось на 5 процентов, до 2,15 миллиона тонн, производство чугуна. В конце лета «Мечел» приостановил выпуск нерентабельных видов продукции, объяснив это слабым уровнем спроса при повышенном предложении.