Силовые структуры
15:01, 30 декабря 2025Силовые структуры

Четверо россиян попали в тюрьму за просьбу друга помочь

На Кубани четверых мужчин признали виновными в диверсиях на железной дороге
Любовь Ширижик
СюжетДиверсии в России

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд огласил приговор четверым местным жителям, совершившим диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Семена Шипулина, Армана Айрапетяна, Даниила Евсеева и Максима Яглова приговорили к срокам от 13 до 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 и 3 лет в тюрьме.

Суд установил, что в декабре 2022 года Шипулин получил предложение подзаработать, совершая поджоги. Он решил, что один не справится, и позвал приятелей помочь. 9 декабря 2022 года кубанцы повредили релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Лорис, за что получили 20 тысяч рублей.

13 декабря 2022 года на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочная они подожгли кабину машиниста локомотива, заработав уже 100 тысяч рублей, однако их вычислили сотрудники ФСБ и отдали под суд.

Ранее начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин сообщил, что более 300 человек были задержаны в 2025 году за диверсии на объектах транспорта России.

