12:07, 30 декабря 2025Россия

Четыре человека стали жертвами пожара в российском регионе

В Красноярском крае четыре человека стали жертвами пожара
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Красноярского края»

В Красноярском крае четыре человека стали жертвами пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Огнем был охвачен частный дом, он выгорел на площади свыше 81 квадратного метра.

После тушения пожара на полу были найдены трое мужчин. Еще одну жертву обнаружили лежавшей на кровати. Их личности устанавливаются.

Ранее два человека стали жертвами пожара в подмосковном Видном. Еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

