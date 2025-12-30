Реклама

16:04, 30 декабря 2025

Девушка заказала юбку в сети и сравнила ее с подержанной лежанкой после получения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Vinted / Reddit

Юзерша @originalgothmermaid приобрела одежду в сети и сравнила ее с «подержанной лежанкой» после получения. Соответствующей историей она поделилась на Reddit.

Девушка рассказала, что заказала на сайте для покупки и продажи новых и подержанных вещей Vinted новую юбку бренда Hell Bunny за 65 фунтов стерлингов (примерно семь тысяч рублей). Когда пользовательница забрала посылку, она обнаружила, что предмет гардероба оказался покрыт шерстью животного, на нем отсутствовали ленты, а этикетка на ткани была порвана. «Я и не подозревала, что покупаю подержанную лежанку для питомца», — указала она.

Покупательница обратилась к продавцу с просьбой возместить часть денег за некачественное изделие, однако тот в ответ попросил оплатить возврат товара.

В марте 2024 года сообщалось, что девушка получила пробирку с кровью и банку фасоли вместо платьев в посылке Shein.

