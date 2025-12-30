Реклама

20:06, 30 декабря 2025

Додик резко высказался об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Додик назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина актом терроризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Amel Emric / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является актом терроризма. Об этом заявил бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в соцсети X.

«Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина, в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями, является актом терроризма», — написал он.

Политик отметил, что борьба с терроризмом является обязанностью всего человечества, поэтому негативная реакция мирового сообщества на атаку ВСУ вполне естественна. По его словам, попытка удара по резиденции российского лидера представляет собой «бессмысленный акт», свидетельствующий о бессилии президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

