Додик резко высказался об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Додик назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина актом терроризма

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является актом терроризма. Об этом заявил бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в соцсети X.

«Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина, в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями, является актом терроризма», — написал он.

Политик отметил, что борьба с терроризмом является обязанностью всего человечества, поэтому негативная реакция мирового сообщества на атаку ВСУ вполне естественна. По его словам, попытка удара по резиденции российского лидера представляет собой «бессмысленный акт», свидетельствующий о бессилии президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.