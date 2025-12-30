Реклама

00:51, 30 декабря 2025Россия

Долиной назвали законный срок пребывания в проданной квартире

Адвокат Хмелевской: Долина может жить в проданной квартире до конца января
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина может жить в проданной квартире до конца января. Об этом рассказал адвокат Денис Хмелевской в беседе с «Ридусом».

По его словам, певица имеет право не покидать жилье в Ксеньинском переулке, потому что на это могут быть законные основания.

Адвокат уточнил, что процесс принудительного выселения Долиной начнется только после получения исполнительного листа в районном суде. Полина Лурье сможет получить его только после новогодних праздников — не ранее 12–13 января. Затем артистке дадут пять суток на добровольное выселение.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину же и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

