Доллару предсказали дальнейшее ослабление

«Ведомости»: В 2026 году доллар продолжит слабеть из-за ФРС и роста госдолга США

В 2026 году доллар продолжит слабеть из-за торговых войн президента США Дональда Трампа, снижения ставки ФРС и роста госдолга страны. Такое будущее американской валюте предсказали опрошенные «Ведомостями» аналитики.

С начала года, по данным TradingView, индекс доллара DXY (показывает динамику доллара к евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку), упал на 9,75 процента. По отношению к рублю доллар подешевел на 32 процента. В Reuters называют падение доллара самым значимым за последние восемь лет. Если динамика сохранится, соотношение с другими валютами может оказаться самым низким за последние 22 года.

Сейчас наступило завершение «десятилетнего периода сильного доллара», заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, американский лидер подорвал доверие к нацвалюте и возможностям борьбы с инфляцией. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что доллар уменьшил свою привлекательность в качестве объекта инвестиций.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что курс доллара к рублю снижается в связи с невысокой активностью покупателей иностранной валюты перед январскими праздниками «Падение курсов иностранных валют вызвано завершением года — трейдеры-покупатели уже малоактивны, а вот продавцы-экспортеры вынуждены продавать валюту в пиковые дни декабрьского налогового периода», — объяснил эксперт.