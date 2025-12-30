Доллару предсказали самое резкое падение

FT: Для доллара 2025 год стал одним из худших за всю историю плавающих курсов

Доллар движется к самому резкому годовому падению с 2017 года, а на Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление этой валюты и в 2026 году. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Оно напомнило, что в 2025 году доллар упал на 9,6 процента по отношению к корзине основных валют. Причиной стала торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом. Она вызвала опасения за крупнейшую экономику мира и поставила под сомнение традиционный статус «американца» как убежища для инвесторов. В то же время в списке основных валют сильнее всего к доллару укрепился евро, который подорожал почти на 14 процентов. Комментируя эту ситуацию, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос констатировал, что 2025 год был одним из худших годов для доллара за всю историю свободно плавающих валютных курсов.

В связи с этим издание напомнило, что слабость этой валюты стала благом для американских экспортеров, но препятствием для многих европейских компаний, получающих прибыль от продаж в США. Дальнейшая же судьба доллара будет зависеть от того, кто сменит Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС. Если ее новый руководитель уступит призывам Белого дома к более глубокому снижению процентных ставок, то американская валюта продолжит падать.

Российские эксперты также прогнозируют, что в 2026 году доллар продолжит слабеть. Виновником этого называют президента США, который подорвал доверие к этой валюте и возможностям борьбы с инфляцией.