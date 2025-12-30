Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:42, 30 декабря 2025Экономика

Доллару предсказали самое резкое падение

FT: Для доллара 2025 год стал одним из худших за всю историю плавающих курсов
Кирилл Луцюк

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Доллар движется к самому резкому годовому падению с 2017 года, а на Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление этой валюты и в 2026 году. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Оно напомнило, что в 2025 году доллар упал на 9,6 процента по отношению к корзине основных валют. Причиной стала торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом. Она вызвала опасения за крупнейшую экономику мира и поставила под сомнение традиционный статус «американца» как убежища для инвесторов. В то же время в списке основных валют сильнее всего к доллару укрепился евро, который подорожал почти на 14 процентов. Комментируя эту ситуацию, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос констатировал, что 2025 год был одним из худших годов для доллара за всю историю свободно плавающих валютных курсов.

В связи с этим издание напомнило, что слабость этой валюты стала благом для американских экспортеров, но препятствием для многих европейских компаний, получающих прибыль от продаж в США. Дальнейшая же судьба доллара будет зависеть от того, кто сменит Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС. Если ее новый руководитель уступит призывам Белого дома к более глубокому снижению процентных ставок, то американская валюта продолжит падать.

Материалы по теме:
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

Российские эксперты также прогнозируют, что в 2026 году доллар продолжит слабеть. Виновником этого называют президента США, который подорвал доверие к этой валюте и возможностям борьбы с инфляцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Барановская высказалась о мемах с ток-шоу «Мужское/Женское»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok