Домработница напоила ребенка молоком с дезинфицирующим средством и сбежала

В Таиланде домработница подлила дезинфицирующее средство в бутылочку ребенку

В Таиланде разыскивают домработницу, которая подлила ребенку в молоко дезинфицирующее средство, сделала множество снимков в доме и сбежала. Об этом пишет The Thaiger.

Родители мальчика наняли Усани Паланг-усу 26 декабря на замену постоянной домработнице, которая не смогла выйти на работу. Женщина должна была только прибраться в доме, а за ребенком следила другая няня. Бабушка мальчика заподозрила неладное, когда почувствовала сильный химический запах от бутылочки, из которой он пил.

Женщина сразу же позвонила дочери. Она приехала с работы и отвезла мальчика в больницу. Отец ребенка расспросил Паланг-усу, поведение которой показалось ему подозрительным. Сначала женщина сказала, что не трогала бутылочку, а потом заявила, что просто протерла ее во время уборки. Вскоре после этого Паланг-уса воспользовалась моментом и сбежала.

Посмотрев запись с камер видеонаблюдения родители ребенка обнаружили, что временная домработница взяла бутылочку на третьем этаже, отнесла ее на первый и подлила туда дезинфицирующее средство. Кроме того, она не приступала к уборке дома, а только прошлась по всем комнатам и сфотографировала ценные вещи. Мальчик не получил сильных травм, но врачи оставили его на ночь под наблюдением.

Когда его мать рассказала о случившемся в социальной сети, другая женщина узнала Паланг-усу и сказала, что та пыталась совершить похожее преступление в ее доме. Другая тайка заявила, что домработница пыталась обворовать ее дом. Содержимое бутылочки отправили на экспертизу, чтобы привлечь Паланг-усу к ответственности.

Ранее сообщалось, что предпринимательница из Колумбии отравила дочь бывшего любовника малиной в шоколаде. Таким образом она решила отомстить мужчине.

