Донецкий пожарный сделал признание после потери родных при атаке ВСУ

Донецкий пожарный потерял родных при атаке ВСУ и пообещал спасать других

Донецкий пожарный Илья Барилов потерял родных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации уточняется, что уже 10 лет он работает в Петровском районе, ликвидируя последствия боевых действий.

«Я не спас родителей — спасу других», — заявил он.

Его коллега Александр Дедков — 10 лет служит в Горловке. В сентябре 2024 года при исполнении обязанностей он и его товарищи получили ранения, а командир отряда Сергей Никитенко погиб.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Россию десятками дронов. В частности, системы противовоздушной обороны срабатывали в Краснодарском крае, Брянской области и над акваторией Черного моря.