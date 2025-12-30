Реклама

21:21, 30 декабря 2025Мир

Политолог заявил о поражении НАТО на Украине

Нидерландский политолог Пейл: НАТО терпит поражение, продолжая помогать Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл оценил положение НАТО в текущей ситуации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Пейл заявил о поражении НАТО на Украине и отметил, что это понимают все участники кризиса. По мнению эксперта, до сих пор присутствует угроза перехода конфликта в затяжную фазу из-за неготовности правых сил на Украине встретить проигрыш Киева.

«Тяжелое наследие 2014 года в виде присутствия активных неонацистских сил на Украине все еще существует. Они осознают, что Киев уже проиграл этот этап противостояния с Россией, но не хотят это признавать и при помощи Запада готовятся к долгому конфликту», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине осталось решить еще несколько сложных вопросов. О каких именно пунктах идет речь, он не уточнил.

