17:15, 30 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Экс-главврач больницы УФСИН получил 18 лет колонии за пытки осужденных

Владимир Шарапов
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главный врач объединенной туберкулезной больницы Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Саратовской области Павел Гаценко получил 18 лет лишения свободы за организацию пыток в лечебном учреждении, сексуальное насилие и две расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московском областном суде.

Сергей Ананьев, помощник Гаценко из числа осужденных, приговорен за те же преступления к пожизненному сроку. Другие обвиняемые, входившие в организованную начальником больницы преступную группу, получили от 16 до 22 лет колонии.

Как установили следствие и суд, не позднее 1 июня 2019 года Гаценко, начальник отдела безопасности учреждения Сергей Мальцев и неустановленные лица из числа сотрудников УФСИН по Саратовской области, стремясь создать видимость эффективного выполнения служебных задач, решили создать группу для систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Целями этих преступлений стали осужденные, содержавшиеся в больнице. Сообщники стремились оказывать на них устрашающее воздействие, направленное на обеспечение соблюдения режима отбывания наказания, а также получать от них данные о латентных связях между осужденными.

Среди прочего Гаценко и его подельников интересовали взаимоотношения осужденных (в том числе неслужебного характера) с сотрудниками исправительных учреждений УФСИН России по Саратовской области, а также вымогательство денежных средств у лиц, отбывавших наказание.

Сообщники вовлекли в свою группу как минимум пятерых осужденных из числа лиц, добровольно сотрудничавших с администрацией («активистов»). Участники группы получали от Гаценко и Мальцева указания о совершении преступлений в отношении конкретных осужденных, а также фиксировали на видеорегистраторы процесс издевательств.

Основным инструментом воздействия были насильственные действия сексуального характера. Как установили следствие и суд, на счету организованной группы 14 таких эпизодов. Потерпевшими по ним признаны 13 человек.

