10:21, 30 декабря 2025Мир

Генсек Совета Европы допустил помощь в восстановлении отношений с Россией

Генсек Совета Европы Берсе: СЕ готов помочь в восстановлении отношений с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Thomas Traasdahl / Reuters

Совет Европы (СЕ) готов помочь в восстановлении отношений с Россией после завершения украинского конфликта. Об этом заявил генсек СЕ Ален Берсе в беседе с Politico.

«Берсе сказал, что Совет Европы, который исключил Россию из организации в 2022 году, готов помочь наладить будущие отношения с Москвой», — утверждается в публикации.

Генсек СЕ отметил, что после заключения мирного соглашения Россия будет стремиться восстановить отношения со странами Запада. Берсе добавил, что также надеется на защиту демократических обязательств Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия в состоянии победить союз западных стран и Украины, если сможет внести раскол между ними.

