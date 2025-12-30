Генсек Совета Европы назвал три критерия мира на Украине

Генсек Совета Европы Берсе назвал три критерия будущего мира на Украине

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе назвал три ключевых критерия будущего мира на Украине. Его слова передает Politico.

Первым из них он назвал подотчетность. Одним из шагов в этом направлении, по мнению Берсе, является создание Международной комиссии Украины по урегулированию претензий, которая займется вынесением решений по вопросам возмещения ущерба, причиненного в ходе конфликта.

Вторым критерием является соблюдение правовых норм. Как подчеркнул генсек Совета Европы, мирное урегулирование и послевоенное восстановление должны опираться на международное право, в частности на Европейскую конвенцию по правам человека.

В качестве третьего критерия он назвал наличие надежных гарантий безопасности для Украины, подкрепленных действенными правовыми механизмами, которые не допустят разморозки конфликта в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. О прогрессе в мирном процессе он высказался после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, прошедших во Флориде в воскресенье, 28 декабря.