Мир
10:43, 30 декабря 2025Мир

Генсек Совета Европы назвал три критерия мира на Украине

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Ален Берсе

Ален Берсе. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе назвал три ключевых критерия будущего мира на Украине. Его слова передает Politico.

Первым из них он назвал подотчетность. Одним из шагов в этом направлении, по мнению Берсе, является создание Международной комиссии Украины по урегулированию претензий, которая займется вынесением решений по вопросам возмещения ущерба, причиненного в ходе конфликта.

Вторым критерием является соблюдение правовых норм. Как подчеркнул генсек Совета Европы, мирное урегулирование и послевоенное восстановление должны опираться на международное право, в частности на Европейскую конвенцию по правам человека.

В качестве третьего критерия он назвал наличие надежных гарантий безопасности для Украины, подкрепленных действенными правовыми механизмами, которые не допустят разморозки конфликта в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. О прогрессе в мирном процессе он высказался после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, прошедших во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

