Глава муниципалитета Петербурга оказался лидером ОПГ

В Петербурге за тройную расправу задержали главу муниципалитета

В Санкт-Петербурге арестовали главу муниципалитета, подозреваемого в расправе над тремя людьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, глава муниципального образования Дачное Вадим Сагалаев создал и возглавил преступную группу, куда помимо него входили еще пять человек. В 2003 году из-за спора о перераспределении акций двух коммерческих предприятий он организовал расправу над предпринимателем, его женой и охранником в доме на проспекте Стачек.

Следствие установило, что в октябре 2003 года банда решила расправиться еще с одним бизнесменом. На его автомобиле закрепили самодельное взрывное устройство, но привести в действие не успели, поскольку их заметили случайные прохожие.

