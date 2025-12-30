Реклама

Силовые структуры
14:14, 30 декабря 2025Силовые структуры

Глава муниципалитета Петербурга оказался лидером ОПГ

В Петербурге за тройную расправу задержали главу муниципалитета
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали главу муниципалитета, подозреваемого в расправе над тремя людьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, глава муниципального образования Дачное Вадим Сагалаев создал и возглавил преступную группу, куда помимо него входили еще пять человек. В 2003 году из-за спора о перераспределении акций двух коммерческих предприятий он организовал расправу над предпринимателем, его женой и охранником в доме на проспекте Стачек.

Следствие установило, что в октябре 2003 года банда решила расправиться еще с одним бизнесменом. На его автомобиле закрепили самодельное взрывное устройство, но привести в действие не успели, поскольку их заметили случайные прохожие.

Ранее в Черкесске осудили мужчину за заказную расправу над знакомым жены.

