16:37, 30 декабря 2025Путешествия

Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

Грузия начала разворачивать граждан России на границе из-за места рождения
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

Грузия продолжает не пускать граждан России в страну из-за одной пометки в заграничном паспорте. По сведениям Telegram-канала «Крыша ТурДома», речь идет о записи о месте рождения.

Как сообщают источники канала, проблема приобрела массовый характер. Так, известно, что у всех, кого не пустили в страну, в графе о месте рождения были указаны новые российские территории.

Россиянам не дали встретиться с детьми

В сообщении указано, что в подобной неприятной ситуации в канун Нового года оказались москвичи, летевшие на встречу с детьми в Батуми. «В Грузию не пустили шесть пассажиров с этого рейса», — отметила их знакомая. У всех в графе о месте рождения были указаны Крым или Луганск.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При этом официальных правил на этот счет на сайте грузинского МИД не наблюдается. Каких-либо разъяснений от грузинских властей по этому поводу также не поступало. Несмотря на это, подобное происходит далеко не впервые.

В списке ограничений официально значится лишь запрет на посещение Абхазии и Южной Осетии не с территории Грузии. По действующему в стране закону при наличии такой отметки человеку грозит ответственность за «незаконный переход границы» (штраф в размере около 144 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет)

Въезд в страну запрещают пожизненно

Летом 2024 года на грузинской границе развернули несколько россиян, ехавших в автобусе из Ростова-на-Дону в Стамбул. Причиной стало место рождение детей в Республике Крым — Грузия не признает новые российские территории.

«В Верхнем Ларсе все туристы прошли российскую границу, а вот на КПП в Грузии девять человек из нашего автобуса высадили. Со мной рядом сидела мама с тремя маленькими детьми, ехала в Бурсу, где живут ее родители. Их тоже развернули. Непонятно, как люди будут добираться назад», — делилась подробностями очевидица.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Как рассказывали путешественники, о возможных проблемах из-за места рождения при покупке билетов их никто не предупреждал. Сейчас некоторые россияне пытаются обойти негласные ограничения при помощи оформления загранпаспорта в других регионах России, например в Краснодарском крае, однако это помогает не всегда.

Другим жителям страны и вовсе навсегда запретили въезд в Грузию. Это коснулось жителя Севастополя и его друга, которые направлялись из Еревана в Телави. Инцидент произошел на пункте пропуска Садахло, на границе Армении и Грузии. Там пограничники запросили паспорта туристов, задали стандартные вопросы о цели поездки, однако в какой-то момент беседа приобрела странный характер. Внезапно путешественников попросили показать украинские паспорта, на что те объяснили, что имеют только российские документы, так как Севастополь — это Россия. «Тогда он [пограничник] ткнул в место выдачи паспорта и сказал: "У вас же написано — Херсонская область. Это Украина"», — рассказал россиянин.

Посовещавшись между собой, офицеры вернули мужчинам документы и заявили: въезд в Грузию запрещен пожизненно. Туристам сообщили, что они якобы представляют угрозу для страны, на что те посмеялись, отметив, что, значит, делать здесь им нечего.

