15:06, 30 декабря 2025Путешествия

Россиян начали разворачивать на границе с Грузией из-за места рождения

Грузия начала разворачивать россиян на границе из-за записи в загранпаспорте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Алешковский Митя (признан в России иноагентом) / ТАСС

Российских туристов начали разворачивать на границе с Грузией из-за записи о месте рождения в загранпаспорте. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на источник.

Подписчица издания рассказала, что ее знакомые полетели в Грузию для того, чтобы провести новогодние праздники с сыном и его невестой. «В страну их не пустили, как и еще четверых пассажиров с того же рейса. Выяснилось, что все они родились в присоединенных к России регионах — в Крыму или Луганске», — добавила она.

При этом какой-либо информации о запрете на въезд для соответствующей категории граждан на сайте МИД Грузии нет. Тем не менее в последнее время сообщения о подобных случаях регулярно появляются в СМИ.

16 декабря появилась информация о том, что туристов из России начали массово задерживать после прилета в Таиланд. На этом фоне в СМИ распространилась информация, что по новым правилам россияне теперь смогут попасть в эту страну Азии только на самолете.

