Россияне теперь смогут попасть в Таиланд только по воздуху

Стала известна возможная причина отказа россиянам во въезде в Таиланд — по новым правилам они теперь смогут попасть в эту страну Азии только по воздуху. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Так, 20-летнему туристу и блогеру Павлу Викулову из Санкт-Петербурга отказали во въезде. Сначала он жил в Камбодже два месяца, а позже уже из Лаоса отправился на автобусе до Бангкока. На сухопутной границе его и других пассажиров, которые не являются жителями Юго-Восточной Азии, отправили на дополнительную проверку.

В один момент к очереди вышла пограничница, чтобы проверить у собравшихся обратные билеты и паспорта. Увидев российский документ, она сказала: «Russian — no». Блогер утверждает, что отказов было много, и основная причина в том, что он пытается попасть в страну по земле. Это ему разъяснили через переводчика. Также японский турист рассказал молодому человеку, что отказов было много.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 8 декабря. В связи с этим россиян попросили не посещать некоторые районы королевства. Позже появилась информация, что иностранных туристов, в том числе россиян, начали массово задерживать после прилета в Таиланд.