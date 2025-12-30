Итальянский фигурист рассказал о цели приехать в Россию

Реклама

19:44, 30 декабря 2025

Итальянский фигурист Чирчелли: Одна из моих целей — добраться до России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ed Wolfstein / Imagn Images / Reuters

Итальянский фигурист Кори Чирчелли рассказал о цели приехать в Россию. Его слова приводит Sport24.

Чирчелли отметил, что ни разу не был в России, но посетить страну — одна из его целей. «Сейчас из-за международной ситуации не так просто приехать к вам, но я надеюсь, что скоро смогу это сделать. Хочется посмотреть, как фигуристы тренируются в России», — сказал он. Спортсмен добавил, что считает российскую тренерскую школу лучшей в мире.

Ранее Чирчелли назвал Валиеву величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. Итальянец признался, что следил за россиянкой с юниорских стартов, восхищаясь ее уникальными прыжками.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В 2025-м ситуация изменилась, россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник были допущены до олимпийской квалификации, завоевали квоты для участия в Играх и получили приглашения в Италию от Международного олимпийского комитета.

