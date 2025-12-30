Реклама

13:57, 30 декабря 2025Спорт

Иностранный фигурист назвал Валиеву величайшей фигуристкой

Итальянский фигурист Кори Чирчелли назвал Валиеву величайшей фигуристкой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Итальянский фигурист Кори Чирчелли высоко оценил талант российской чемпионки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sport24.

Иностранный спортсмен назвал Валиеву величайшей в истории женского одиночного катания. Чирчелли следил за карьерой Валиевой с юниорских стартов, восхищаясь ее уникальными прыжками и называя «настоящим ангелом» фигурного катания. Он вспомнил личную встречу в Куршевеле, когда ей было 13 лет, и отметил, что даже учился четверным по ее технике.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Она была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.

