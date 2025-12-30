Иностранный фигурист назвал Валиеву величайшей фигуристкой

Итальянский фигурист Кори Чирчелли назвал Валиеву величайшей фигуристкой

Итальянский фигурист Кори Чирчелли высоко оценил талант российской чемпионки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sport24.

Иностранный спортсмен назвал Валиеву величайшей в истории женского одиночного катания. Чирчелли следил за карьерой Валиевой с юниорских стартов, восхищаясь ее уникальными прыжками и называя «настоящим ангелом» фигурного катания. Он вспомнил личную встречу в Куршевеле, когда ей было 13 лет, и отметил, что даже учился четверным по ее технике.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Она была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.