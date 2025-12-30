Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:13, 30 декабря 2025Путешествия

Дикие кабаны останавливали работу международного аэропорта на несколько часов

Дикие кабаны проникли в аэропорт Ла-Корунья и остановили его работу на 2 часа
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Дикие кабаны сумели проникнуть на взлетно-посадочную полосу испанского международного аэропорта Ла-Корунья, что привело к его закрытию почти на два часа. Об этом пишет издание Euro Weekly News.

Животные 27 декабря бегали по взлетной полосе, поэтому в целях безопасности было принято решение остановить работу аэропорта. Только после того, как кабанов прогнали аэропорт начал вновь выпускать и принимать воздушные суда.

Как кабаны сумели проникнуть через ограждение пока неизвестно.

Ранее самолет Delta Air Lines с 194 пассажирами, следовавший из Орландо (штат Флорида, США) в Лос-Анджелес (штат Калифорния), аварийно сел в аэропорту Тампа (Флорида) из-за неприятного запаха на борту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    В Госдуме сообщили о планах сделать бесплатной прививку от ВПЧ

    В Госдуме назвали альтернативу на случай отключения мобильного интернета в новогоднюю ночь

    Россиянам с небольшими сбережениями дали совет по инвестициям в 2026 году

    Леопард утащил женщину в лес и растерзал

    Начавшие отношения с секса на одну ночь супруги рассказали о своих сожалениях

    Россиян предостерегли от новой «игровой» мошеннической схемы

    Власти Ирана ответили на угрозу Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok