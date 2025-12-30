Дикие кабаны останавливали работу международного аэропорта на несколько часов

Дикие кабаны проникли в аэропорт Ла-Корунья и остановили его работу на 2 часа

Дикие кабаны сумели проникнуть на взлетно-посадочную полосу испанского международного аэропорта Ла-Корунья, что привело к его закрытию почти на два часа. Об этом пишет издание Euro Weekly News.

Животные 27 декабря бегали по взлетной полосе, поэтому в целях безопасности было принято решение остановить работу аэропорта. Только после того, как кабанов прогнали аэропорт начал вновь выпускать и принимать воздушные суда.

Как кабаны сумели проникнуть через ограждение пока неизвестно.

