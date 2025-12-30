Реклама

18:11, 30 декабря 2025Силовые структуры

Камера сняла выстрел россиянина в лицо нового ухажера матери

В Москве 20-летний россиянин выстрелил ухажеру матери в лицо и попал на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Москве 20-летний россиянин выстрелил 39-летнему жителю столицы в лицо и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что женщина, недавно познакомившаяся с новым мужчиной, стоит возле бара. В какой-то момент из-за ее спины выходит сын и стреляет новому ухажеру матери в лицо. По данным издания, выстрелу предшествовала словесная перепалка. Пострадавший госпитализирован. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее на видео попала перестрелка во дворе жилого дома в Калининграде.

