Камера сняла выстрел россиянина в лицо нового ухажера матери

В Москве 20-летний россиянин выстрелил ухажеру матери в лицо и попал на видео

В Москве 20-летний россиянин выстрелил 39-летнему жителю столицы в лицо и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что женщина, недавно познакомившаяся с новым мужчиной, стоит возле бара. В какой-то момент из-за ее спины выходит сын и стреляет новому ухажеру матери в лицо. По данным издания, выстрелу предшествовала словесная перепалка. Пострадавший госпитализирован. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

