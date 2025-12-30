Перестрелка в жилом дворе российского города попала на видео

Опубликовано видео перестрелки в жилом дворе Калининграда

Перестрелка в жилом дворе Калининграда попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

Уточняется, что стрельбу услышали жители улицы Портовая.

«Очевидцы отчетливо слышали шесть выстрелов. Предварительно пострадавших нет. На месте работает спецназ», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал на видео момент стрельбы в Грайвороне во время его встречи с жителями. На опубликованных кадрах видно, что в момент, когда Гладков в окружении других чиновников идет по улице российского города, начали раздаваться звуки стрельбы.