Россия
14:40, 18 декабря 2025Россия

Российский губернатор показал на видео момент стрельбы во время встречи с жителями

Гладков опубликовал видео со стрельбой во время встречи с жителями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал на видео момент стрельбы в Грайвороне во время его встречи с жителями. Ролик опубликован в его Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что в момент, когда Гладков в окружении других чиновников идет по улице российского города, начали раздаваться звуки стрельбы. Затем последовал взрыв. На следующих кадрах чиновники вместе с местными жителями начали тушить охваченную огнем машину возле одного из домов.

Как пояснил Гладков, в небе над населенным пунктом был замечен украинский беспилотник, его пытались сбить из стрелкового оружия. Произошла детонация дрона. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что замглавы Колосковской территориальной администрации Белгородской области Юлия Ломонос попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дрон атаковал автомобиль, на котором ехала чиновница.

