Китай высказался об атаке на резиденцию Путина

МИД КНР: Китай призывает стороны украинского конфликта избегать эскалации

Китай призывает стороны украинского конфликта избегать дальнейшей эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай призывает все заинтересованные стороны соблюдать три принципа: предотвращать расширение конфликта, избегать эскалации ситуации, отказаться от разжигания вражды и создать условия для политического урегулирования кризиса», — подчеркнул представитель ведомства.

Таким образом он прокомментировал беспилотную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Линь Цзянь также подчеркнул, что диалог и переговоры остаются единственным «реалистичным путем урегулирования украинского кризиса».

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина. По сведениям главы МИД, во время атаки Украина использовала 91 беспилотник дальнего действия.