Наука и техника
21:00, 30 декабря 2025

Корейские K2 получили антидроновые «капюшоны»

Южнокорейские танки K2 получили «капюшоны» для защиты от дронов-камикадзе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Танки K2 Вооруженных сил Республики Корея начали оснащать «капюшонами» для защиты от дронов-камикадзе. На соответствующие снимки обратило внимание издание Military Watch.

На фотографиях показаны южнокорейские танки, задействованные в ходе учений. Часть машин получила решетчатые конструкции для защиты башни от ударов дронами и атакующими сверху противотанковыми ракетами.

Легкой конструкцией прикрыли корму башни, в которой расположен автомат заряжания и 16 выстрелов.

Издание допустило, что доработка танков связана с прогрессом КНДР в освоении беспилотников. Также южнокорейских танкистов может беспокоить новый противотанковый комплекс Bulsae-4 производства КНДР, который способен атаковать цели сверху.

Ранее в декабре в зоне СВО заметили российский танк Т-80БВМ с защитой «одуванчик». Машина получила легкий решетчатый «мангал», на котором закрепили большое количество расплетенных стальных тросов.

