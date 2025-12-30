Корейские K2 получили антидроновые «капюшоны»

Южнокорейские танки K2 получили «капюшоны» для защиты от дронов-камикадзе

Танки K2 Вооруженных сил Республики Корея начали оснащать «капюшонами» для защиты от дронов-камикадзе. На соответствующие снимки обратило внимание издание Military Watch.

На фотографиях показаны южнокорейские танки, задействованные в ходе учений. Часть машин получила решетчатые конструкции для защиты башни от ударов дронами и атакующими сверху противотанковыми ракетами.

Легкой конструкцией прикрыли корму башни, в которой расположен автомат заряжания и 16 выстрелов.

Издание допустило, что доработка танков связана с прогрессом КНДР в освоении беспилотников. Также южнокорейских танкистов может беспокоить новый противотанковый комплекс Bulsae-4 производства КНДР, который способен атаковать цели сверху.

Ранее в декабре в зоне СВО заметили российский танк Т-80БВМ с защитой «одуванчик». Машина получила легкий решетчатый «мангал», на котором закрепили большое количество расплетенных стальных тросов.