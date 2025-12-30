Реклама

Бывший СССР
00:48, 30 декабря 2025Бывший СССР

Латвия достроила забор на границе с Россией

LETA: Латвия закончила строительство заграждения на 280 км на границе с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Латвия закончила строительство заграждения на границе с Россией протяженностью в общей сложности 280 километров. О достроенном заборе рассказало агентство LETA со ссылкой на компанию, которая занималась работами.

Барьер обеспечивает непрерывное заграждение на границе в тех местах, где это было технически предусмотрено. Латвийская сторона хочет закончить оснащать всю границу технологической инфраструктурой в конце 2026 года.

Ранее сообщалось, что власти Латвии вновь продлили запрет на полеты вблизи границы с Россией. Теперь он действует до 4 января, Авиасуднам запрещается летать на высоте до шести километров ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 по московскому времени).

