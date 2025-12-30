Лавров высказался об ответных мерах на запрет ЕС выдавать россиянам мультивизы

Лавров: Ответные меры на запрет ЕС выдавать россиянам мультивизы прорабатываются

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с агентством «Россия сегодня» высказался о запрете ЕС выдавать россиянам мультивизы. Интервью опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из национальных интересов России. Он отметил, что о принятых решениях будет своевременно объявлено.

«Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет», — отметил он.

Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян 7 ноября. В заявлении ЕК говорилось, что такая мера позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.