Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 30 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко в преддверии Нового года помиловал экстремистов

Лукашенко помиловал 22 человека, осужденных в том числе за экстремизм
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, из них 20 были осуждены за экстремизм. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал Указ, на основании которого помилованы 22 человека... Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети», — сказано в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что решение о помиловании было принято лидером Белоруссии из гуманитарных соображений.

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Оценена вероятность удара России по квартире Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok