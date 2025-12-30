Мать спрыгнула с причала ради спасения зажатого между лайнером и пирсом ребенка. Об этом говорится в видео в TikTok пользователем @chelspiers, на которое обратило внимание издание People.

На видео запечатлен инцидент, произошедший в декабре 2025 года на острове Большая Багама в Атлантическом океане. «Я сидела в своей каюте на лайнере Carnival Conquest и услышала крики снаружи. По-видимому, люди упали между причалом и лайнером Carnival Sunrise», — написала автор в TikTok. На кадрах, снятых из каюты судна, видно, как толпа собирается вдоль края пирса.

В воде в это время находилась мать и ее четырехлетняя дочь. Спасатели спустили им жилеты, лестницу, а через некоторое время уже самостоятельно вытащили из воды. Когда ребенок оказался на руках у мамы, она расплакалась, а очевидцы начали бурно аплодировать.

