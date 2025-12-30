Реклама

Из жизни
03:00, 30 декабря 2025Из жизни

Миллионерша попалась на распространении наркотиков и два года скрывалась за границей

Миллионерша Хван Ха На попалась с наркотиками и скрывалась от полиции два года
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Omar Havana / Getty Images

Полиция Южной Кореи арестовала внучку основателя крупной компании по производству продуктов питания за распространение наркотиков. Об этом сообщает Mothership.

37-летняя миллионерша Хван Ха На попалась после того, как в 2023 году предоставила двум неназванным лицам метамфетамин. В декабре того же года она, находясь под следствием, выехала в Таиланд. К маю 2024-го полиция не смогла найти Хван Ха На, и объявила ее в розыск через Интерпол. В октябре выяснилось, что она находится в Камбодже, где ведет роскошный образ жизни. При этом у миграционных властей страны не было информации, что Хван Ха На пересекла границу и больше года скрывается от полиции.

Власти Южной Кореи потребовали арестовать женщину. 24 декабря наследницу многомиллионного состояния вернули из-за границы и доставили на допрос. Как пишет Mothership, Хван Ха На не впервые попадает в неприятности, связанные с наркотиками. В 2019 году она получила условный срок за употребление, а 2020-м ее снова поймали с запрещенными веществами и приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы.

Хван Ха На приходится внучкой Хон Ду Ёну — основателю корпорации Namyang Dairy Products. Компания появилась в 1964 году и в данный момент является одним из трех крупнейших производителей молочных продуктов в стране.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мошенник за три года выманил у миллионерши все ее состояние. Мужчина обещал жениться на пострадавшей и брал у нее взаймы крупные суммы.

