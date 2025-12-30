Реклама

19:11, 30 декабря 2025

Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

Глава Министерства культуры РФ Любимова анонсировала «Русские сезоны» в Таиланде
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова рассказала, что в Таиланде пройдет проект «Русские сезоны». Ее слова передает ТАСС.

Министр сообщила, что такой проект будет реализован по решению президента страны Владимира Путина. В рамках «Русских сезонов» планируется провести театральные постановки, концерты, выставочные проекты и кинопоказы.

«Сложно в течение года, не сбавляя темпа, поддерживать интерес зарубежного зрителя, демонстрируя лучшие образцы российского искусства», — призналась Любимова.

С 2023 по 2025 год «Русские сезоны» прошли в Казахстане, Узбекистане, Латинской Америке, Бразилии, а также Королевстве Бахрейн и Султанате Оман.

Ранее стало известно, что Россия и Китай планируют заняться совместным кинопроизводством. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с замруководителя отдела пропаганды КНР Шэнь Хайсюном.

