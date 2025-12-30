Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:10, 30 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Минобороны России сообщило о начале боевого дежурства «Орешника» в Белоруссии

Минобороны России: «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российская система баллистических ракет средней дальности «Орешник» заступила на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве обороны России.

«В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН (Ракетные войска стратегического назначения — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты боевых расчетов прошли переподготовку перед заступлением на боевое дежурство. В Минобороны отдельно отметили, что в Белоруссии заблаговременно были созданы все условия для проживания и работы российских военнослужащих.

Личный состав, добавили в министерстве, в настоящий момент осваивает новые районы боевого патрулирования.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» был размещен в республике 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство. Всего на территории Белоруссии будет размещено до десяти ракетных комплексов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Оценена вероятность удара России по квартире Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok