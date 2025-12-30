Минобороны России сообщило о начале боевого дежурства «Орешника» в Белоруссии

Минобороны России: «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

Российская система баллистических ракет средней дальности «Орешник» заступила на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве обороны России.

«В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН (Ракетные войска стратегического назначения — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты боевых расчетов прошли переподготовку перед заступлением на боевое дежурство. В Минобороны отдельно отметили, что в Белоруссии заблаговременно были созданы все условия для проживания и работы российских военнослужащих.

Личный состав, добавили в министерстве, в настоящий момент осваивает новые районы боевого патрулирования.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» был размещен в республике 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство. Всего на территории Белоруссии будет размещено до десяти ракетных комплексов.