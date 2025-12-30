«Мисс Россия-2022» заявила о попытке изнасилования и показала фото нападавшего

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова показала фото попытавшегося ее изнасиловать

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила о попытке изнасилования и показала фото нападавшего. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «112».

По словам 25-летней девушки, мужчину, который удерживал ее на балийской вилле, зовут Исмет Сабик. Пострадавшая опубликовала переписку, в которой он ей угрожал и обвинял в том, что ей нужны были его деньги. В то же время сама модель это отрицает, заявляя, что имеет больший доход и не нуждается в дополнительных средствах.

О том, что «Мисс Россию» похитили на тропическом острове, стало известно 29 декабря. Потерпевшая рассказала, что некий мужчина удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и угрожал насилием.