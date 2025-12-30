Москвичам назвали самый теплый день и самую холодную ночь недели

Синоптик Леус: Ночь на 2 января в Москве станет самой морозной на неделе

Ночь на 2 января в Москве станет самой морозной на неделе, а день 3 января — самым теплым за тот же срок. Такой прогноз назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет RTVI.

По словам синоптика, в ночь на 2 января столбики термометров опустятся до минус 14-16 градусов в самом мегаполисе и до минус 13-18 градусов — в области. «Это будет самая холодная ночь недели», — подчеркнул Леус. Дневные температуры при этом повысятся на фоне приближающегося циклона и достигнут минус 6-8 градусов.

В выходные, 3 и 4 января, регион попадет в теплый сектор циклона, погода будет облачной и снежной. «Днем в субботу минус 1-3 градуса — это будет самый теплый день начавшейся недели. Днем в воскресенье небольшой снег и минус 2-4 градуса», — спрогнозировал метеоролог.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что в первые дни новогодних каникул снег может идти каждый день.