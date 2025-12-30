Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 30 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о ежедневных снегопадах

Новогодние праздники в Москве начнутся с ежедневных снегопадов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Новогодние праздники 2025-2026 годов в Москве начнутся с ежедневных снегопадов. Об этом предупредили жителей столицы синоптики, их прогнозом поделились на официальном сайте мэра Москвы.

«Жителей столицы ждет заметное похолодание и ежедневные снегопады. 30 декабря, во вторник, столбики термометров опустятся до 5-7 градусов ниже нуля», — рассказали метеорологи.

В ночь на среду, 31 декабря, столбики термометров опустятся до минус 10-12 градусов, а днем потеплеет до минус 6-8 градусов. В новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 14 градусов, а днем 1 января незначительно потеплеет до минус 10-12 градусов.

2 января ночью может похолодать до минус 18, а днем столбики термометров поднимутся до минус 6-11 градусов. Аналогичная погода ожидает жителей столицы и в субботу, 3 января.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 2 января станет самой морозной за время праздников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможные цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Путин предрек революцию нового типа

    Россия создаст общий ювелирный рынок с одной из стран СНГ

    Россиянин Родион рассказал на видео о своей работе проституткой в борделе

    В Европе выставили на продажу Lada Niva 2025 модельного года

    Военкор жестко высказался о попытке ВСУ ударить по резиденции Путина

    Темпы удешевления бензина в России оказались двузначными

    Путин подписал указ о сборах пребывающих в резерве россиян

    В России захотели ограничить «наливайки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok