Москвичам предложили помыть игуан

В Москве появился спа-салон для игуан

В Москве появился спа-салон для игуан, хамелеонов и других рептилий. О новом сервисе в столице пишет пресс-служба девелопера Sminex на сайте.

Застройщик запустил услугу в своих элитных жилых комплексах. Стоимость посещения салона составляет от 22 тысяч до 39 тысяч рублей. За эту сумму питомцу проведут диагностику здоровья, спа-процедуры, в том числе массаж, стрижку когтей и чистку, выгуляют, а также проконсультируют владельца насчет питания.

