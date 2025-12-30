Реклама

21:27, 30 декабря 2025Экономика

Москвичам предложили помыть игуан

В Москве появился спа-салон для игуан
Александра Качан (Редактор)

Фото: Fauzan Maududdin / Shutterstock / Fotodom

В Москве появился спа-салон для игуан, хамелеонов и других рептилий. О новом сервисе в столице пишет пресс-служба девелопера Sminex на сайте.

Застройщик запустил услугу в своих элитных жилых комплексах. Стоимость посещения салона составляет от 22 тысяч до 39 тысяч рублей. За эту сумму питомцу проведут диагностику здоровья, спа-процедуры, в том числе массаж, стрижку когтей и чистку, выгуляют, а также проконсультируют владельца насчет питания.

Ранее сообщалось, что в Москве построят самый высокий в Европе ЖК. Высота одной из двух башен объекта составит 384 метра. Комплекс будет располагаться в Пресненском районе.

