Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

Москвичка на своем балконе нашла сумку со 100 миллионами рублей

Москвичка нашла на своем балконе сумку с ювелирными украшениями и наличными на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Счастливый случай произошел в элитном жилом комплексе «Дом на Бурденко» в Москве. Женщина вызвала полицию, которая в ходе проверки выяснила, что набитая деньгами сумка принадлежит соседям сверху.

Их сына несколько дней обманывали телефонные мошенники, убедили собрать все сбережения родителей и сбросить сумку с балкона, чтобы ее подобрали сообщники. Однако, баул улетел на балкон соседки снизу. Добро вернули хозяевам.

