11:33, 30 декабря 2025Силовые структуры

Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

Москвичка на своем балконе нашла сумку со 100 миллионами рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vitissimo / Shutterstock / Fotodom  

Москвичка нашла на своем балконе сумку с ювелирными украшениями и наличными на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Счастливый случай произошел в элитном жилом комплексе «Дом на Бурденко» в Москве. Женщина вызвала полицию, которая в ходе проверки выяснила, что набитая деньгами сумка принадлежит соседям сверху.

Их сына несколько дней обманывали телефонные мошенники, убедили собрать все сбережения родителей и сбросить сумку с балкона, чтобы ее подобрали сообщники. Однако, баул улетел на балкон соседки снизу. Добро вернули хозяевам.

Ранее сообщалось, что кибермошенники придумали очередной способ обмана: они заманивают детей и подростков «бесплатными» играми и контентом, просят ввести данные в Apple ID, а в итоге получают полный контроль над устройством и блокируют его, а затем требуют выкуп.

