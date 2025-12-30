Реклама

Мужчина пойдет под суд за рисунки на домах в российском городе

В Волгограде арестовали мужчину за символику террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгограде арестовали мужчину за символику террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным агентства, 28-летний иностранец, являясь противником СВО, вступил в одну из признанных в России террористических организаций. Он разделял их идею о свержении власти в стране путем совершения терактов и проведения психологических акций для стимулирования протестных настроений в РФ. Он нанес в городе на фасады многоквартирных домов 12 изображений с символикой украинского военизированного объединения по заданию от куратора из террористической организации. После этого сделал фото и отправил отчет о проделанной работе.

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 27 лет колонии за участие в подготовке теракта.

