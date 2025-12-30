Реклама

Наука и техника
04:30, 30 декабря 2025Наука и техника

На Украине модернизировали последние «Оплоты»

На Украине модернизировали последние танки Т-84 «Оплот»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Несколько танков Т-84 «Оплот», которые остаются на вооружении ВСУ, модернизировали. О доработке последних машин этого типа сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

Канал обратил внимание на фотографии строевого «Оплота» с новым тепловизионным прицелом ТПН-4ЭМбТ. Прибор установили вместо ночного прицела наводчика ТПН-4ЭР. Новый прицел обеспечивает дальность обнаружения объектов до 5000 метров, а распознавания — до 4000 метров. Отмечается, что машины модернизировали после начала конфликта.

Базовый «Оплот» приняли на вооружение Киева в 2000 году. Машина стала развитием советского Т-80УД. Танк получил комплекс оптико-электронного подавления, новую динамическую защиту и двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Считается, что в строю осталось пять «Оплотов».

Ранее в декабре стало известно, что Вооруженные силы Таиланда впервые применили в бою танки «Оплот-Т» украинского производства. Бангкок получил 49 машин этого типа.

