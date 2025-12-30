Реклама

На Украине призвали лишить гражданских права влиять на выборы

Корчинский: На Украине только военный имеет право избирать и быть избранным
Александра Синицына
Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

На Украине право избирать и быть избранным на должность должно сохраняться только за военными, гражданские же не должны влиять на выборы. С призывом установить такой порядок в республике выступил основатель батальона «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в эфире телеканала NTA.

По его словам, на все должности в стране должны назначаться исключительно участники боевых действий. Гражданские лица, по мнению Корчинского, не вправе влиять ни на выборы, ни на политику страны, им нельзя давать доступ к управлению Украиной или ее частями.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что покинет пост главы страны при одном условии. Он также проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ.

