На Украине решили переименовать академию Чайковского

Минкульт Украины приказал переименовать Национальную академию имени Чайковского

Министерство культуры Украины выпустило приказ о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, из официального названия учреждения должны будут убрать упоминание великого русского композитора Чайковского. Экспертная комиссия Украинского института нацпамяти определила, что он «является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству».

Какое имя будет присвоено академии, не сообщается.

Ранее стало известно, что ученый совет Национальной музыкальной академии Украины объявил, что отказывается убирать из названия консерватории имя русского композитора Петра Чайковского.