Боуз: Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно отказывался от заявлений, которые делал на встречах с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Он прокомментировал интервью с Зеленским, в котором украинский лидер поправил заявление Трампа о 87 процентах желающих мира украинцев. Зеленский заявил, что 85 процентов граждан Украины не поддерживают вывод войск с территорий Донбасса и желают справедливого мира.

«Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему», — заявил Боуз.

Журналист отметил, что украинский лидер не осмеливается сделать свои заявления в присутствии Трампа, но после встреч с ним Зеленский судорожно отказывается от своих слов. «С этим актером-наркоманом не договориться», — подчеркнул Боуз.

Ранее бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что атака Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Путина является частью игры Зеленского против Трампа.