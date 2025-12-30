На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

Политик Мема: Атака ВСУ на резиденцию Путина — это язык терроризма и бандитов

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является языком терроризма и бандитов. Об этом заявил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Эта акция, предположительно осуществленная западными силами или самой Украиной, серьезно подрывает мирные усилия в нынешней ситуации. (...) Это язык терроризма, язык бандитов, которому нет места в любом цивилизованном обществе», — написал он.

По словам политика, администрации президента США Дональда Трампа следует действовать с максимальной твердостью против всех, кто стремится подорвать мирные усилия Вашингтона, в том числе, если потребуется, военным путем. Он подчеркнул, что все организаторы атаки должны быть привлечены к ответственности и отстранены от дальнейших переговоров.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.