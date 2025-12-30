Дотком: Залужному приказали заключить фиктивное перемирие с Путиным

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил приказ заключить фиктивное мирное соглашение с Россией. Об этом в соцсети X заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Внимание: [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки», — написал он.

По словам Доткома, перед Залужным поставлена цель заключить якобы перемирие с Москвой и подготовить Украину к новому конфликту, который планируется после окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа.

«Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Залужный попросил президента Зеленского об отставке с поста посла Украины в Великобритании. Отмечается, что украинский лидер предлагал экс-главкому ВСУ должности главы своего офиса и премьер-министра страны, но тот отклонил предложение.