Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 30 декабря 2025Мир

На Западе рассказали о приказе Залужному насчет Путина

Дотком: Залужному приказали заключить фиктивное перемирие с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил приказ заключить фиктивное мирное соглашение с Россией. Об этом в соцсети X заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Внимание: [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки», — написал он.

По словам Доткома, перед Залужным поставлена цель заключить якобы перемирие с Москвой и подготовить Украину к новому конфликту, который планируется после окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа.

«Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Залужный попросил президента Зеленского об отставке с поста посла Украины в Великобритании. Отмечается, что украинский лидер предлагал экс-главкому ВСУ должности главы своего офиса и премьер-министра страны, но тот отклонил предложение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    «Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту турецкого города

    Врач назвал маскирующиеся под усталость заболевания

    Порномодель решила повторно принять крещение после секса с 1113 мужчинами в день

    Мужчина превратил уборку в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти»

    В США назвали деталь переговоров Трампа и Зеленского

    На Западе рассказали о приказе Залужному насчет Путина

    Россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok